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ختام حزين لأسوأ مواسم الريال

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام حزين لأسوأ مواسم الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل ، الستار على موسمه المخيب بسقوط على أرضه أمام ريال بيتيس صفر-2 أمس، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من لكرة القدم، محققاً بذلك أسوأ موسم له منذ 1998-1999.

والخسارة في المرحلة الختامية أمام الضيف الأندلسي، تعكس تماماً الموسم المخيب الذي عاشه ريال مع ثلاثة مدربين مختلفين، وتجمد رصيد ريال عند 68 في المركز الثالث، منهياً بذلك موسماً للنسيان.

وقال المدرب زين الدين زيدان: «أفضل ما في الأمر بالنسبة لنا هو أن الموسم انتهى، وبإمكاننا الآن التفكير بالقادم، لأن الأمور ستتغير بالتأكيد».

وأنهى المتوج بطلاً الدوري بتعادل خارج ملعبه مع إيبار 2-2 في مباراة سجل خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل هدفي النادي الكاتالوني، مؤكداً جدارته بنيل لقب الهداف للمرة الثالثة توالياً والسادسة في مسيرته الرائعة.

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