«دبي الرياضي» يبحث استعدادات بطولة العالم للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الاتحاد الدولي للكاراتيه الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لجهود سموه في دعم الرياضة عموما وتفضله بدعم تنظيم بطولة العالم للكاراتيه التي سيتم تنظيمها في دبي خلال نوفمبر 2020 والتي تتزامن مع تنظيم إكسبو 2020.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الاماراتي للكاراتيه، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وراشد آل علي الأمين العام للاتحاد ومحمد عباس المدير التنفيذي .

وقدم اللواء الرزوقي شكر الاتحادين الدولي والإماراتي لمجلس دبي الرياضي ولمطر الطاير للدعم والتعاون الكبير الذي يقدمه لاتحاد الكاراتيه منذ بداية عمل مجلس الإدارة الحالي ،واطلع الطاير على التحضيرات التي يقوم بها الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لتنظيم البطولة، وعبّر عن ثقته بنجاح تنظيم البطولة لتوافر جميع المقومات التي تجعلها البطولة الأكثر نجاحا وتميزا بين بطولات الاتحاد الدولي للكاراتيه .

وفي ختام اللقاء تم تقديم شهادة حزام أسود (7) دان من الاتحاد الدولي للكاراتيه للمهندس مطر الطاير.