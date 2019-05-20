شكرا لقرائتكم خبر عن رفع قيمة ماراثون «أدنوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن تفاصيل النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي والذي سيقام في العاصمة أبوظبي يوم الجمعة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني الثامن والأربعين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بخيمة بجزيرة الحديريات أمس بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك.
وشهد المؤتمر الإعلان عن رفع القيمة الإجمالية للجوائز والتي بلغت 388 ألف دولار، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيسي لمسافة 42.2 كلم.
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