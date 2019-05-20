العين يريد وداعاً مشرفاً لدوري أبطال آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يخوض العين الساعة العاشرة من مساء اليوم مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا حيث يستضيف فريق الاستقلال الإيراني باستاد هزاع بن زايد ضمن مواجهات المجموعة الثالثة، وتعتبر المباراة «تحصيل حاصل» بعد أن ودع الطرفان المنافسة رسمياً في الجولة الماضية.

ويسعى «الزعيم» لوداع مشرف وتحقيق فوزه الأول بعد أن فشل في ذلك خلال خمس جولات سابقة، واكتفى بتعادلين وثلاث خسائر.

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من جانبه، قال الإسباني خوان غاريدو مدرب العين «برغم خروج الفريق من سباق المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إلا أن المباراة بالنسبة لنا مهمة لعدة أسباب كونها تعتبر وداعية للموسم على ملعبنا كما أنها فرصة جيدة للبعض من اللاعبين ليتركوا انطباعاً رائعاً قبل مغادرتهم الفريق».

من ناحيته، أكد مهاجم العين السويدي ماركوس بيرغ أن مواجهة الاستقلال خاصة جداً، متفقاً مع مدربه غاريدو وقال: كل فريق يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث خصوصاً بالنسبة لنا كوننا سنخوض آخر مباراة على ملعبنا في الموسم الكروي الحالي، ونود أن نترك انطباعاً جيداً.

وقال فرهاد مجيدي مدرب الاستقلال: العين نادٍ كبير وهو أحد الفرق التي كتبت اسمها بأحرف من ذهب على خريطة كرة القدم الآسيوية، وشخصياً فخور جيداً باللعب لهذا النادي الكبير، برغم قصر الفترة إلا أنني حققت إنجازاً قارياً مع العين وتعلمت الكثير من المدرب الفرنسي الراحل عبدالكريم ميتسو والفترة التي أمضيتها هنا لا يمكن أن تسقط عن ذاكرتي.