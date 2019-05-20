«دي إتش إل» و«إم جي إم» إلى نصف نهائي بطولة الكريكت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد اللاعبان محمد صغير وثارنجا جياثنجي فريق «دي إتش إل» إلى تحقيق فوز كبير على فريق دبي إكسليس بنتيجة 190/9 مقابل 133/2 والتأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة الكريكت المقامة على ملاعب وومباتس بموانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي بمشاركة 24 فريقاً، وسجل اللاعب محمد صغير 70 نقطة، فيما سجل اللاعب ثارنجا جياثنجي 49 نقطة.

وتأهل أيضاً فريق «إم جي إم» إلى نصف النهائي بعد فوزه على فريق موانئ دبي العالمية بنتيجة 140/5 مقابل 116/4، حيث قاد اللاعبان نافيد أنجم ومحمد حسن الفريق لتحقيق هذا الفوز بفارق 24 نقطة.

ويلتقي فريق «دي إتش إل» يوم غد الثلاثاء في نصف النهائي الذي يقام مع الفريق الفائز من المباراة التي تقام بين فريق «بنك نور للكريكت» مع فريق «سلمان كول بويز»، كما يلتقي فريق «إم جي إم» مع الفريق الفائز من المباراة التي تجمع بين فريق «هدف سبورتنج رأس الخيمة» وفريق «تايتنز»، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء.