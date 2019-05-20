«الشارقة الرياضي» يزور الهيئة العامة للرياضة بالسعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إطلع وفد مجلس الشارقة الرياضي على تجربة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية في زيارته مؤخراً للمملكة والتقى من خلالها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من المسؤولين بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة ومختلف المبادرات والأنشطة والخطط التشغيلية والاستراتيجية والمؤشرات للارتقاء بالرياضة في الإمارة الباسمة.

ترأس الوفد عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس يرافقه رئيس وأعضاء لجنة الاستراتيجية يضم الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان ومحمد علي الحمادي ومحمد أحمد الكمالي و يوسف المدفع. وعقد الوفد أيضاً اجتماعاً مع مكتب تحقيق الرؤية واطلع على التحديات والمؤشرات والعقبات وآلية تنفيذ الخطة والصورة العامة للبرامج الموجودة لرؤية المملكة 2020-2030 وعقد المقارنات المعيارية والنظر لأفضل الممارسات وشرح هذه المقارنات وعرض بعض النماذج لمختلف المبادرات.

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وتقدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة إلى مجلس الشارقة الرياضي على الإنجازات الرياضية التي تحققت وعلى رأسها تتويج فريق الشارقة بلقب دوري الخليج العربي للمحترفين للموسم الحالي وحصول فريق السلة بنادي الشارقة على لقب بطولة السلة الخليجية بالبحرين وهو ما يمثل إنجازات كبيرة للإمارة الباسمة تؤكد مكانتها الكبيرة والمميزة وتبادل الأحاديث مع وفد المجلس لتعزيز الاستفادة من مسيرة الهيئة وتبادل الآراء والعمل على بعض الاتفاقيات التي تصب في مصلحة تطوير الرياضة والرؤية المشتركة بين دولة الإمارات والسعودية على المستوى الرياضي.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن زيارة الوفد للمملكة جاءت ضمن اهتمام المجلس بخطة عمل لجنة الاستراتيجية وزيادة الجهود المبذولة من قبل فريق العمل لتحقيق أهداف المجلس، وأضاف: «كما أن الالتقاء بالمسؤولين وتبادل الحديث والاستفادة من الخبرات والأفكار والتعرف على رؤية المملكة بما ينعكس أكثر على عمل المجلس من خلال لجنة الاستراتيجية وخططها الاستراتيجية لتطوير الرياضة في الإمارة الباسمة التي تتميز بتوافر الإمكانيات والبيئة الرياضية المثالية».

وبدوره، قال الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان رئيس لجنة الاستراتيجية: «جاءت الزيارة مثمرة ومثلت نقطة إيجابية لنا لمد جسور التواصل مع الهيئة العامة للرياضة وغيرها من الجهات والمؤسسات بما يقود إلى الاستفادة وتبادل الرؤى والعمل بشكل متكامل خلال المرحلة القادمة بما يخدم ما يسعى مجلس الشارقة الرياضي لتحقيقه تماشيا مع رؤية الإمارة».