دورة ناجحة للصداقة بين الإمارات ومصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت محافظة سوهاج في صعيد مصر بنجاح دورة في كرة القدم شعارها «الصداقة ما بين الإمارات ومصر» بهدف تشجيع المواهب بقرى المحافظة ومناطقها النائية، وأهدتها إلى روح المغفور له بإذن الله «الشيخ زايد آل نهيان» مؤسس دولة الإمارات، وقال شامس بن علي بن حمود النقبي، منظم الدورة، إنه سعى إلى تنظيم الدورة التي شارك فيها 16 فريقا، انطلاقًا من إيمانه بإن قرى صعيد مصر تضم الكثير من المواهب الرياضية التي هي في حاجة إلى الكشف عنها، وأشار إلى أنه بصدد إنشاء أكاديمية رياضية بسوهاج تحمل اسم «الشيخ زايد»، لتعمل على صقل المواهب الرياضية وتنمية مهاراتهم، وأكد أنه يسعى إلى تنفيذ العديد من الفعاليات التي من شأنها تقوية العلاقة بين الشعبين المصري والإماراتي، وذلك امتثالًا منه لوصية الراحل «الشيخ زايد آل نهيان» مؤسس دولة الإمارات، الذي أوصى بمصر خيرًا، ولهذا فإنه لم يتردد للحظة في تنفيذ الوصية، برًا به، وسيرًا على خطاه،

وأوضح أن الدورة الرياضية أقيمت ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقد حظيت بالكثير من الترحاب من جانب المواطنين، هذا إلى جانب الكثير من أشكال الدعم اللوجستي من جانب سلطات سوهاج بقيادة المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري.