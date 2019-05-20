شكرا لقرائتكم خبر عن كومباني: منصور بن زايد غيّر حياة كل مشجعي سيتي في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع فوز نادي مانشستر سيتي بكأس إنجلترا، ليكمل به فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الثلاثية المحلية التاريخية، التي أصر نادي سيتي ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له على أنها رباعية، بعدما أحرز «القمر السماوي» لقب الدوري، وكأسي الرابطة والاتحاد، والدرع الخيرية.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ إنجلترا، يحرز ثلاثية محلية في موسم واحد، واحتفل العالم مع «القمر السماوي» بعد نتائجه الخيالية وأرقامه القياسية، والعروض الكبيرة لكتيبة المدرب جوارديولا التي سجلت 169 هدفاً في 61 مباراة في كافة المسابقات، بواقع 2.8 في المباراة الواحدة.

قالت وكالة «رويترز» إن «مانشستر سيتي قدم هذا الموسم مجموعة من أجمل عروض كرة القدم في تاريخ إنجلترا وهي مجرد فصول في نصف قصة نجاح مانشستر سيتي».

وعنونت الجارديان البريطانية: «مانشستر سيتي يفوز بالكأس ويحقق الثلاثية بعد تدمير واتفورد 6-صفر».

وأكدت صحيفة التلجراف أن «نهائي كأس إنجلترا كان نهائياً بالاسم فقط»، وان «رجال المدرب بيب جوارديولا سيطروا على المباراة بشكل كامل وبدوا وكأنهم يلعبون في ملعبهم (استاد الاتحاد) وليس في ويمبلي».

وقالت «التلجراف» أيضاً ان النتيجة التي حققها مانشستر سيتي «كانت أكبر فارق في نهائي الكأس، منذ عام 1903، عندما كان وقتها إدوارد السابع على العرش، وطار الأخوان رايت لأول مرة بالطائرة إلى السماء»، مضيفة «بدا فوز مانشستر سيتي كأنه رعب ومن قرن آخر».

وكتبت صحيفة الديلي ميل ان «السير اليكس فيرغسون (مدرب اليونايتد) كان دائماً يصف هذه المهمة (احراز الثلاثية) بالمستحيلة».

وعنونت الصن البريطانية: «رجال بيب يعادلون الرقم القياسي في ويمبلي ليحرزوا الثلاثية»، وعنونت نيويورك تايمز الأمريكية: «سيتي يسحق واتفورد ويكمل الثلاثية بأناقة» وعنونت «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية: «السيتي مالك وملك إنجلترا». وعنون موقع «سي إن إن» الأمريكي: «مانشستر سيتي يصنع التاريخ بفوزه في نهائي كأس إنجلترا»، وعنون موقع بي بي سي البريطاني: «ثلاثية سيتي، كم هو رائع هذا الإنجاز؟» وعنون موقع يوروسبورت: «سيتي سيمفونية أخيرة لثلاثية تاريخية».

وعادل مانشستر سيتي بفوزه بنتيجة 6-صفر على واتفورد الرقم القياسي المسجل في نهائي البطولة عام 1903 على يد فريق بوري.

واهتمت صحيفة الديلي ميل بترك الأمير ويليام دوق كامبريدج فرصة حضور زفاف ليدي جابرييللا وندسور الملكي (ال 52 في وراثة عرش إنجلترا) الذي حضرته الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب وحفيدها الأمير هاري، كي يحضر تتويج سيتي في ملعب ويمبلي ويكون مع ال 85 ألف متفرج الذين شهدوا سداسية جميلة لكتيبة جوارديولا.

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وعلق الأمير قبل المباراة: «أنا متحمس جداً وأتمنى الفوز للفريق الأفضل، مانشستر سيتي كان عملاقاً بعض الشيء هذا الموسم ولعب فريقهم بتميز واضح».

واصبح سيتي أول فريق يفوز بكأس إنجلترا والدوري معاً في نفس الموسم منذ تشيلسي 2009-2010، وثامن فريق يحرز اللقبين معاً عبر التاريخ، وأول فريق يحافظ على اللقبين للموسم الثاني على التوالي، لكنه أول فريق إنجليزي يحرز الثلاثية المحلية على الإطلاق، ورابع فريق يجمع كأس إنجلترا وكأس الرابطة، وكان آخر فريق حقق هذا تشيلسي موسم 2006-2007 وقبله أرسنال 1992-1993 وليفربول 2000 -2001.

أفضل موسم

ووصف المدرب الإسباني الفوز بالثلاثية التاريخية بأنه أصعب من الفوز بلقب أوروبا وأضاف: «هذا واحد من أفضل المواسم التي اختبرتها كمدرب، ليس الأفضل بل واحد من الأفضل بالتأكيد. لم يسبق لأي فريق من ضمنها الفرق الرائعة هنا في إنجلترا أن لعبت على مدى 10 شهور في 3 مسابقات وأحرزت اللقب فيها كلها لكننا فعلنا ذلك واصبحنا أول فريق يحقق الثلاثية. أنا أحب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكن الفوز بالثلاثية أصعب من الفوز بلقب أوروبا لأن ليس من السهل أن تلعب مباراة كل 3 أيام وتفوز خصوصاً مع تراجع مستوى طاقة اللاعبين وهذا طبيعي».

وأصبح الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج أول لاعب يسجل «هاتريك» في النهائي منذ 1953، وقال سترلينج الذي وصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته: «نشأت وأنا اشجع مانشستر يونايتد الذي هيمن لسنوات طويلة لكننا نحن اليوم نقدم أداء مميزاً وآمل أن يستمر هذا لسنوات كثيرة قادمة».

من جهته، قال البلجيكي كومباني بعد اعلان رحيله عن سيتي «سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،غير حياتي وحياة كل مشجعي سيتي في العالم. إني ممتن له على الدوام، أمة زرقاء ولدت (في إشارة الى لون القميص) وتحدت نظام الأمر الواقع».

وشرح جوارديولا ما حصل، وقال: «قلت شيئاً أثناء المباراة ولم يفهم رحيم ما كنت أقول»، وعلق رحيم الذي نشأ بالقرب من ملعب ويمبلي وشاهده وهو يكتمل بناؤه: «أن ألعب هنا وأفوز بالألقاب حلم كبير يتحقق».

وعن مدربه جوارديولا قال سترلينج: «عند عودتنا من مونديال روسيا قال لنا إنه يريد المحافظة على لقب الدوري وبدأ بتغريمنا على أقل المخالفات ما جعلني حذراً جداً، معظم الوقت لعبت دون منافسة على موقعي لكن في كل صيف يحاول المدرب إضافة لاعب جديد».

البرتغالي بيرناردو سيلفا حذر من جانبه خصوم سيتي وقال: «هناك دائما متسع للتطور وهذا ما سنحاول فعله الموسم المقبل، سنسيطر على المواجهات ونخلق فرصاً أكبر للتسجيل، الفوز بجميع المسابقات الكبيرة ونصبح أول فريق يحقق الإنجاز شيء مذهل والفضل يعود للمشجعين الذين وقفوا بجانبنا طوال الموسم».

وكشف القائد البلجيكي فنسنت كومباني بعد الفوز بالكأس: «عندما انضممت لسيتي لم يكن مطروحاً على الطاولة فكرة الفوز بلقب واحد، بدأ المشوار مع هزمنا مانشستر يونايتد في نصف نهائي الكأس في 2011 ومن هناك بدأنا نعتقد أن بمقدورنا حصد لقب. كان ذلك أول لقب لسيتي منذ 1969. نملك الآن 12 لقباً في أقل من 7 أو 8 سنوات، وهذا استثنائي».

وعلق ريو فيرديناند الذي كان جزءاً من فريق اليونايتد الذي هزمه كومباني في 2011 على تصريحات البلجيكي وقال: «كنا نعتقد أن المباراة لنا لكن ما فعله سيتي ينم عن ذكاء وبالمحصلة تفوق على اليونايتد، يركز سيتي دوما على الفوز ويعمل بلا هوادة».