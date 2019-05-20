نتيجة مباراة الزمالك اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان الآن

نتابع نتيجة مباراة الزمالك اليوم مباشرة أمام نهضة بركان المغربي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث بدات جولة الذهاب من نهائي كأس الكونفيدرالية التي تقام بالمغرب، وسط حضور جماهيري كبير على ملعب البلدي، لتشجيع فريق نهضة بركان ضد الزمالك، في المباراة المصيرية لتحديد من سيكون هو بطل النسخة الحالية من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لعام 2019.

بدأ الشوط الأول من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في جولة الذهاب من المباراة النهائية، ورغم الإثارة والحماس الذي سعى الجماهير لتحريك بها لاعبي الفريق المغربي، غير أن أول 15 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، ولمتابعي وعشاق كرة القدم المصرية والمغربية الباحثين عن متابعة نتيجة مباراة الزمالك اليوم في كاس الكونفيدرالية الإفريقية، سنرصد لكم تطور النتيجة بين الفريقين حتى انطلاق صافرة الحكم لتعلين عن نهاية جولة الذهاب.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول ولا زال التعادل السلبي مستمر بين الزمالك ونهضة بركان، ويتبادل الفريقين السيطرة على الدقائق التي لعبت من زمن الشوط الأول، ولم تكن هناك خطورة حقيقية على المرميين ، حيث يحكم الزمالك دفاعاته التي يفسد بها الهجمات للفريق المغربي، الذي يستحوذ بنسبة أكبر على الكرة دون فاعلية.

الدقيقة 37 والنتيجة التعادل مع وجود رد فعل جماهير وإلقاء لزجاجات المياه على ساحة اللقاء.

نهاية شوط المباراة الأول من نهائي كاس الاتحاد الإفريقي، ونتيجة مباراة الزمالك اليوم ضد نهضة بركان هي التعادل السلبي.

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الشوط الثاني

نقترب من الدقيقة 75 من زمن المباراة والشوط الثاني ونتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية هي التعادل السلبي.

الدقيقة 94 يحرز فريق نهضة بركان هدف التقدم على نادي الزمالك لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 ، نترقب لقاء العودة ببرج العرب للتعرف من سيعتلي منصة التتويج باللقب الإفريقي.