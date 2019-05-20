الآن ZSC: نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية وموعد مواجهة الإياب

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ملخص نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم نهائي الكونفدرالية الافريقية، مواجهة صعبة على الفريق الأبيض الذي سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة بالقاهرة خاصةً في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق المغربي على ملعبه ووسط جماهيره التي ستملأ المدرجات لمساندة اللاعبين، ونقدم الان نتيجة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان.
نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان، وستنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً بتوقيت مصر وستكون منقولة من خلال قناة bein sport hd1 بجودة عالية بالتعليق العربي لكلاً من جواد بده على الصوتية الأولى وعلي محمد علي عبر الصوتية الثانية وكالمعتاد نوفر ملخص مباراة الزمالك اليوم على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، نوضح لكم موقف الفريقين في الدوري المحلي، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة، فيما يأتي نهضة بركان بالمركز السابع من جدول الترتيب بعدما جمع 37 نقطة فقط.
نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان
وبلغ الفارس الأبيض نهائي البطولة بعدما تخطى عقبة النجم الساحلي بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين، فيما كان صعود نهضة بركان المغربي على حساب الصفاقسي بنتيجة 3-2 ذهاباً وإياباً/ وكشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المباراة المرتقبة بين الفريقين على أرضية الميدان، حيث سيكون الزامبي سيكازوي هو حكم الساحة ويعاونه كلاً من التونسي أنور هميلة والأنجولي جيرسون إميليانو والحكم الرابع هو برنارد.
ملخص نتيجة الزمالك ونهضة بركان
نتيجة الزمالك ونهضة بركان، نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان، ملخص مباراة الزمالك
تشكيلة الزمالك الرسمية: حراسة المرمى: عمر صلاح، خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – عبد الغني- حمدي النقاز، خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبد العزيز، الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد “زيزو”، وفي الهجوم: عمر السعيد.
ويعد المهاجم السابق للزمالك باسم مرسي هو هداف مواجهات الأبيض ضد الفرق المغربية بعدما تمكن من هز شباكهم في ثلاث مرات.
تشكيلة نهضة بركان الأساسية أمام الزمالك جاءت كالتالي: عبد العالي المحمدي – عمر النمساوي – إسماعيل المقدم – يوسوفا دايو – سهيل يشو – بكر الهيلالي – سمير عويدار – أمين الكأس – محمد فرحان – حمدي العشير – لابا كودجو.
- أطلق حكم اللقاء صافرة بداية الزمالك ونهضة بركان والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بين الفريقين على الرغم من الهجمات التي يحاول صناعتها الفريق المغربي.
- ربع ساعة مرت من مباراة الزمالك ونهضة بركان ويهاجم اصحاب الارض بشكل قوي لمباغتة لاعبي الأبيض وإحراز هدف التقدم.
- هجمات بالجملة من جانب لاعبي نهضة بركان على مرمى الحارس عمر صلاح ولكنه يتصدى بكل براعة ويحافظ على مرماه خالياً من الأهداف.
- انتهت دقائق الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان بنتيجة 0-0 وعاند الحظ اصحاب الارض في أكثر من فرصة ارتطمت بالقائم.
- استحواذ تام على الكرة من فريق النهضة ولكن دون أن ينجح أحد اللاعبين من إحراز الهدف الأول في مرمى الحارس عمر صلاح المتألق.
- لحظات عصيبة على لاعبي الفريقين حيث يأمل كل فريق في تحقيق الانتصار بأي طريقة رغم صعوبة ذلك.
- محمود كهربا يضيع انفراد تام بغرابة شديدة ليحرم الزمالك من تسجيل أولى اهداف اللقاء.
- الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك ونهضة بركان وفشل كلا الفريقان في تسجيل الهدف بعد التألق اللافت لحراس المرمى.
- تمكن نهضة بركان من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المواجهة عن طريق المهاجم لابا كودجو لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0.
- ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأحد 26 مايو على استاد برج العرب لتحديد البطل المُتوج باللقب الأفريقي.