نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19-5-2019 في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية |...

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم ضمن مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، تعد مباراة الزمالك ونهضة بركان محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان في الوطن العربي، حيث يسعي الزمالك لتقديم مباراة قوية أمام نهضة بركان قبل مباراة العودة من أجل التتويج بلقب البطولة لأول مرة، وسيحاول الفارس الأبيض الخروج بنتيجة جيدة قبل مباراة الإياب لتسهيل مهمة الفريق، وضمان الفوز بلقب البطولة.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد الموافق 19-5-2019 في ذهاب نهائي من الكونفدرالية في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل توقيت القاهرة، والساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بتوقيت أبوظبي على الملعب البلدي لبركان، وستكون مباراة الزمالك ضد نهضة بركان منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport hd 1 بتعليق جواد بده وعلي محمد علي.

تشكيل الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية

في حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الاول من مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة الزمالك نهضة بركان

الزمالك نهضة بركان 0 1