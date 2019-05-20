ملخص نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية .. هدف قاتل للفريق المغربي

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نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً قمة كروية حاسمة على المستطيل الأخضر، تابعوا نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، نتيجة الزمالك ونهضة بركان، ويأمل الفريق المصري أن يعود من المغرب بالتعادل على أقل تقدير ليساعده قبل موقعة الإياب التي ستقام على ملعب برج العرب من أجل التتويج باللقب الذي يحلم به الجمهور الزملكاوي في كافة أرجاء الوطن العربي، بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة الكبيرة بين الفريقين ويوضح كل محلل فني نقاط القوة والضعف لمتابعي نهائي الكونفدرالية.
وستُلعب المواجهة على الملعب البلدي لبركان وسيتم إذاعتها عبر قناة بي ان سبورت، ولم يتقابل الفريقان من قبل على مر التاريخ ولكن واجه الزمالك الفرق المغربية ف22 مرة انتصر أبناء ميت عقبة في 12 منها مقابل ثلاث هزائم وكان التعادل هو سيد الموقف في 7 مباريات.
نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان
ويغيب عن الزمالك في مباراته ضد نهضة بركان بنهائي الكونفدراليه العديد من اللاعبين المؤثرين بين صفوفه مثل الحارس جنش للإيقاف وأيضاً فرجاني ساسي وخالد بوطيب ومصطفى فتحي بداعي الإصابة.
ملخص الزمالك ونهضة بركان اليوم
التشكيلة الأساسية للزمالك هي: عمر صلاح – عبد الله جمعة – محمود علاء – عبد الغني- حمدي النقاز – طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد “زيزو” – عمر السعيد.
وكما يعلم متابعي البطولة فإن الزمالك يقوده المدير الفني السويسري كريستيان جروس أما فريق نهضة بركان فإنه تحت قيادة المدرب المغربي منير الجعواني.
قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان، أحرز الفريق الأبيض 33 هدف أمام الفرق المغربية، فيما دخل مرماه 19 هدف في اللقاءات التي جمعتهم تاريخياً.
ويتواجد على دكة الاحتياط الخاصة بالزمالك كلاً من: بهاء مجدي – محمود حمدي “الونش” – حازم إمام – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أيمن حفني – حميد أحداد.
- انطلقت مباراة الزمالك ونهضة بركان منذ قليل ويهاجم اصحاب الارض لتسجيل هدف مبكر وإسعاد الجمهور الحاضر بالمدرجات.
- مرت عشر دقائق بين الزمالك ونهضة بركان وما زال التعادل السلبي مستمر مع قلة الفرص من اللاعبين.
- نصف ساعة مرت من مباراة الزمالك ونهضة بركان ولم ينجح اللاعبين من تسجيل الهدف حتى الآن.
- أطلق حكم الساحة صافرة نهاية شوط المباراة الأول بين الزمالك ونهضة بركان المغربي بالتعادل سلبياً.
- بداية الشوط الثاني وسط هجوم ضاغط من جانب لاعبي نهضة بركان لتسجيل الهدف المنتظر وإسعاد الجماهير.
- نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان 0-0 بعد مرور 51 دقيقة من المواجهة الحاسمة.
- انتهت المباراة بفوز نهضة بركان بهدف دون رد في الدقيقة الرابعة والتسعون.