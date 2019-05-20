الزمالك يتأخر بهدف أمام نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

وصل نادي الزمالك ونادي نهضة بركان إلى المحطة الأخيرة في قطار بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تُقام اليوم مباراة الذهاب من النهائي بالمغرب على أرض نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، ويدخل نهضة بركان المباراة متسلحاً بالجماهير التي حرصت كل الحرص على التواجد داخل الملعب لمؤازرة الفريق.
موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان
وتنطلق المباراة الساعة اليوم الأحد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش والمغرب، بينما تنطلق المباراة في الدقيقة الأولى من يوم الإثنين حيث الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN sports HD1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده.
نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان
وقد وُعِد لاعبي الزمالك بالحصول على مكافآت تاريخية في حالة الفوز بالبطولة الغائبة عن الفريق، ويلعب نهضة بركان المباراة الأولى له في النهائي في مشاركته الثالثة بالبطولة، وقد شهد التاريخ أن الأندية المغربية تم تتويجها بالبطولة في أول نهائي خاضته في تاريخها وهو ما أعطى جماهير الفريق الأمل في تحقيق البطولة.
- الدقيقة 2: الزمالك يبدأ اللقاء بهجمة خطيرة ولكن دفاع نهضة بركان يقوم بإبعاد الكرة إلى وسط ملعب اللقاء والمباراة حماسية منذ الدقيقة الأولى.
- الدقيقة 8: ضربة ركنية من الجانب الأيمن لنهضة بركان والتنفيذ جيد تصطدم بلاعب الزمالك ولكن تعود مرة أخرى وتسديدة قوية تنتهي خارج الملعب.
- الدقيقة 27: المباراة ما زالت تعادل سلبي بين الفريقين ولكن خطورة واضحة لصالح نهضة بركان المغربي في الشوط الأول من المباراة
- الدقيقة 37: سقوط عمر صلاح على الأرض ولكن يستعيد قوته مرة أخرى والزمالك مضغوط في وسط ملعبه.
- الدقيقة 55: حارس مرمى نهضة بركان يُنقذ كرة خطيرة لصالح الزمالك والكرة تتحول للركنية واللعب يتوقف لسقوط أحد لاعبي الزمالك.
- الدقيقة 63: ضربة حرة مباشرة لصالح نهضة بركان ولكن حكم اللقاء يحتسب تسلل بعد لعبها.
- الدقيقة 70: لاعبو نهضة بركان يُطالبون حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يُعطي ضربة ركنية
- الدقيقة 94: هدف لصالح نهضة بركان عن طريق لابا كودجو فودوه ليُعلن التقدم لصالح صاحب الأرض.