الزمالك يتأخر بهدف أمام نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

وصل نادي الزمالك ونادي نهضة بركان إلى المحطة الأخيرة في قطار بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تُقام اليوم مباراة الذهاب من النهائي بالمغرب على أرض نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، ويدخل نهضة بركان المباراة متسلحاً بالجماهير التي حرصت كل الحرص على التواجد داخل الملعب لمؤازرة الفريق.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنطلق المباراة الساعة اليوم الأحد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش والمغرب، بينما تنطلق المباراة في الدقيقة الأولى من يوم الإثنين حيث الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN sports HD1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

وقد وُعِد لاعبي الزمالك بالحصول على مكافآت تاريخية في حالة الفوز بالبطولة الغائبة عن الفريق، ويلعب نهضة بركان المباراة الأولى له في النهائي في مشاركته الثالثة بالبطولة، وقد شهد التاريخ أن الأندية المغربية تم تتويجها بالبطولة في أول نهائي خاضته في تاريخها وهو ما أعطى جماهير الفريق الأمل في تحقيق البطولة.