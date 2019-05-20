الآن: نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية وهدف اللحظات الأخيرة

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في النهائي وملخص كتابي، يحل نادي الزمالك اليوم ضيفاً على الملعب البلدي لبركان لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في اطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية للعام 2019 تلك البطولة التي قطع كلا الفريقين مشواراً كبيراً للفوز بها وتخطوا العديد من الفرق القوية في الأدوار الاقصائية السابقة حتى كان النهائي مصري مغربي وهو ما يشهد التنافسية العالية دوما.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر من صباح الاثنين في منتصف ليل اليوم، ويأتي هذا الموعد نظرا لفارق التوقيت بين القاهرة والرباط وأيضا اقامة اللقاء في أجواء رمضانية، وشهدت عملية توزيع التذاكر اقبالا كثيفا منذ طرحها يوم الجمعة الماضي حيث يتوقع أن يمتلئ الملعب بالجماهير الداعمة ليصل العدد لحوالي 10 آلاف مناصر.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان:

دخول اللاعبين الآن لبداية عمليات الاحماء على أرض الملعب واستقبال من الجماهير للفريق صاحب الأرض بتشجيع وأهازيج وبعض الغناء، وبعد قليل من الوقت اللاعبون يغادرون للاستعداد لبداية الشوط الأول من اللقاء

بداية اللقاء: في الدقيقة الرابعة أحمد علاء يتلقى عرضية عبدالله وبجوار القائم، وفي الدقيقة 8 كرة قوية تصل لمهاجم النهضة وتسديدة ترتد من القائم

الدقيقة 11: انفراد من كودجو لاعب بركان وتباطؤ وتدخل من عبدالغني والحكم يشير ياستمرار اللعب والفار يؤكد

الدقيقة 15: خطأ على حدود منطقة الجزاء وعرضية ورأسية وقائم عمر صلاح يرد الهدف الاول للفريق المستضيف للمرة الثانية

الدقيقة 42: القائم يرد الهدف للمرة الثالثة ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 57: كرة عرضية من حمدي النجاز واستلام بالصدر من كهرب وضربة مقصية ولكن الحارس يخرج الكرة للركنية ويتصدى ببراعة

الدقيقة 72: الحكم يعود للفار بعد لمسة يد على طارق حامد داخل منطقة الجزاء ويقرر أنها غير متعمدة ويعلن عن ركنية

الدقيقة 90+4: الهدف الأول من لابا كودجو بعد هجمة مرتدة في ظل سرحان دفاعي للزمالك

نهاية المباراة بفوز نهضة بركان بهدف نظيف

مباراة الزمالك ونهضة بركان

وأعلن جروس مدرب الزمالك عن سعادته بالوصول لهذا الدور وثقته الكبيرة في فريقه الذي سيهتم بالجانب النفسي والذهني في لقاء اليوم وأنه يدرك جيدا أن النهائي على مبارتين لذلك سيكون لكل منهما سيناريو مختلف وعن مشاركة حارس الزمالك الشاب عمر صلاح فقد أعرب عن ثقته الكبيرة في هذا اللاعب الواعد والرائع.

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الزمالك ونهضة بركان

وقام العديد من النجوم بدعم الحارس الشاب عمر صلاح لمباراة اليوم حتى أن حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر شريف اكرامي قد تمنى لمه التوفيق في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر لافتا فيها دعمه له في هذا اللقاء.

وتعرف جماهير الزمالك مدى صعوبة اللقاء حيث يتميز الفريق المغربي بالقوة على ملعبه ونحاجه في الفوز بالعديد من المباريات كان آخرها على الوداد المغربي المتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وصول اللاعبين لملعب المبارة الآن وتوجههم لغرف خلع الملابس، وجروس يعلن التشكيل حيث شهد تواجد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز وأحمد زيزو ومهاجم عمر السعيد، وتشير الأرقام التاريخية في المواجهات المصرية المغربية إلى تفوق واضح للأندية المصرية فهل يساند التاريخ الزمالك.