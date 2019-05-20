نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى كأس الكونفيدرالية و هزيمة فى آخر دقيقة للزمالك

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19-5-2019، و هى المباراة التى تقام في نهائي الكونفدرالية الافريقية، فى المغرب على الملعب البلدي لنهضة بركان، فريق الزمالك يأمل فى تحقيق نتيجة جيدة تريحه قبل مباراة العودة التى ستقام فى برج العرب بالاسكندرية الاسبوع القادم، يغيب عن الزمالك حارسه الاول جنش الذى تعرض للطرد فى مباراة النجم الساحلى فى نصف النهائى، كما يغيب أيضا عماد السيد و هو الحارس الثانى الذى تعرض للاصابة فى الدورى، و يغيب فرجانى ساسى و خالد بوطيب للاصابة.

موعد مباراة الزمالك و نهضة بركان

مباراة الزمالك و نهضة بركان سوف تنطلق اليوم الاحد 19 مايو 2019، فى تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المغرب، الواحدة صباحاً بتوقيت السعودية و قطر الثانية صباحاً بتوقيت الامارات

مباراة الزمالك و نهضة بركان

مباراة الزمالك و نهضة بركان سوف تذاع حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية و بالتحديد على قناة beIN SPORTS HD 1 كما هناك عدد من القنوات الرياضية المفتوحة ستذيع مباراة الزمالك اليوم ، سيعلق على مباراة الزمالك علي محمد علي من مصر و جواد بده من المغرب.

تشكيل الزمالك

فى حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف أوباما – أحمد زيزو

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خط الهجوم: عمر السعيد

بدأ الشوط الأول من أحداث المباراة

بعد مرور 12 دقيقة من احداث الشوط الاول التعادل السلبى حتى الان فى المباراة

الدقيقة 26 من الشوط الاول النتيجة هى التعادل 0/0

الدقيقة 34 الزمالك يدافع جيدا و التعادل السلبى هو المسيطر

د 51 النتيجة هى التعادل السلبى

د 75 النتيجة تعادل سلبى

انتهت المباراة بفوز نهضة بركان بهدف تم احرازه فى الدقائق الاخيرة