نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية “الزمالك...

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة على الملعب البلدي لبركان، ترقب كبير من جميع الجماهير العربية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان مباشرة في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات البطولة.
انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة Bein Sport HD1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده
ستضم تشكيلة الزمالك اليوم أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية كلا من: في حراسة المرمى: عمر صلاح، خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز، خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبد العزيز، خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: عمر السعيد.
نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم
|الزمالك
|0
|نهضة بركان
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- حكم المباراة يطلق صافرة بداية الشوط الاول.
- نهضة بركان يضيع أولي أهداف الشوط الأول بعد مرور 8 دقائق لتظل نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- ضغط مستمر من نهضة بركان على دفاعات الزمالك وسط حالة من التراجع الكبير للزمالك منذ بداية اللقاء، وتظل النتيجة هي التعادل بدون أغادير.
- مرور 30 دقيقة من زمن المباراة، والتعادل مازال يسيطر على نتيجة المباراة رغم سيطرة نهضة بركان على مجريات اللقاء.
- انتهت أحداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف في شوط شهد سيطرة كبيرة من أصحاب الأرض على مجريات اللقاء، وينتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.
- بداية الشوط الثاني.
- مرور 64 دقيقة من زمن المباراة، والزمالك مازال يحافظ على نتيجة التعادل السلبي حتى الآن.
- نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وننتظر احتساب الوقت بدل من الضائع.
- الهدف الأول لصالح نهضة بركان في الدقيقة 93 من زمن المباراة.
- نهاية اللقاء بفوز نهضة بركان بهدف دون رد.