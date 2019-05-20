نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية “الزمالك...

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة على الملعب البلدي لبركان، ترقب كبير من جميع الجماهير العربية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان مباشرة في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات البطولة.

انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة Bein Sport HD1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده

ستضم تشكيلة الزمالك اليوم أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية كلا من: في حراسة المرمى: عمر صلاح، خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز، خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبد العزيز، خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: عمر السعيد.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

الزمالك 0 نهضة بركان 1