جروس يدفع بزيزو بدلا من إبراهيم حسن في تشكيل ذهاب نهائي الكونفدرالية

صرح السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، انه يفضل الدفع بأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض في مواجهة نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

حيث جاء تفضيل زيزو من جانب جروس عقد مفاضلة بينه وبين إبراهيم حسن نظرا لتفوق زيزو في الأدوار الدفاعية على إبراهيم حسن، لذلك نوى جروس ضمه للتشكيل الأساسي على حساب الأخير، تبعا للتقسيمة التجريبية التي أجراها مدرب الفريق الأبيض استعداداً للقاء المنتظر.

الجدير بالذكر أن مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان من إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب لحسم الفائز باللقب الأفريقي، والذي يسعى الأبيض للتتويج به لأول مرة في تاريخه.