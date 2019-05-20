موعد مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري في دوري ابطال اسيا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل مباراة تجمع بين نادي الهلال السعودي والدحيل القطري يوم الإثنين 20-5-2019، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتنطلق مباراة الهلال ضد الدحيل، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الساعة 20:00 بتوقيت مصر ويتم نقل مباراة الهلال أمام الدحيل على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 .

وتأهل فريق الهلال لدور الثمانية في البطولة الآسيوية رسمياً، من الجولة الماضية، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، كما ضمن الدحيل صعوده بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين، بفوز الهلال على الدحيل، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وأحرز أهداف “الزعيم” كارلوس إدواردو وعلي البليهي وبافيتيمبي جوميز.

ويركز فريق الهلال حالياً على بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن أنهى موسمه في الدوري السعودي مساء أمس، محتلاً المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب اللقب.