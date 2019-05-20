نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في الذهاب تنتهي بفوز بركان بهدف دون رد

انتهت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، في مجريات شوط المباراة الأول بين الفريقين، بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين دون أهداف، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، سجل اللاعب لابيا كونجو، هدف الفوز لنهضة بركان، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب، ومن هنا تجدون موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في مباراة العودة.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك اليوم ونهضة بركان اليوم، في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مباشرة، ينتظرها العديد من متابعي مباريات اليوم، ستجمع الفريقين في مباراة الذهاب، من مباراة نهائي كأس الكونفدرالية 2019، وستجرى على ارضية ملعب بركان، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم.

تجدون هنا:تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الزمالك

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نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

في هذه الفقرة، سنتابع معكم نتيجة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

الآن دخول لاعبي الفرقين إلى الملعب من أجل الإحماء البدني. نهاية لاعبي الفرقين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس الان دخول لاعبي الفرقين إلى أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان من جديد. بداية مباراة الزمالك ونهضة بركان الان مرو ربع ساعة من المباراة التعادل السلبي مستمر بين الفريقين نهضة بركان يبحث على تسجيل هدف التقدم نادي الزمالك يعتد على الهجمات السريعة، الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول دقيقة من الوقت البديل نهاية شوط المباراة الأول انتهت نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في الشوط الأول، بنتيجة التعادل السلبي بين الفرقين دون أهداف. بداية شوط المباراة الثاني بين الزمالك وبركان التعادل السلبي بين الفرقين مستمر مرور ربع ساعة من الشوط الثاني دون جديد على نتيجة المواجهة الدقالئق كمن شوط القاء الثاني هههههههههههدف هدف بركان الأول عن طريق المهاجم الرائع لايا كوجدو في الدقيقة 94 من المباراة نهاية نتيجة مباراة الزمالك وبركان اليوم في الذهاب، بفوز الفريق المغربي بنتيجة هدف دون رد

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

بداية مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19/5/2019، ستنطلق ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت لمغرب، وفي تمام الحادية عشر ليلا،بتوقيت تونس والجزائر، وفي منتصف الليل، هو توقيت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد بركان.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، ستعرض مباشرة، على قناة ب إن سبورت HD 1، وخصصت القناة معلقين من أجل التعليق على متابعة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهما كل من المعلق المغرب جواد بده، والمعلق المصري علي محمد علي، ومن هنا تجدون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبركان اليوم مجانا.