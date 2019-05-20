نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم وهجمة مرتدة في الدقائق الأخيرة تحرم عمر صلاح من نظافة شباكه

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم ملخص لأحداث اللقاء كتابيا، مواجهة صعبة ومصيرية تلك التي يستضيف فيها نهضة بركان نظيره المصري نادي الزمالك في مباراة الذهاب للنهائي الخاص ببطولة الكونفدرالية الافريقية تلك البطولة التي يطمح عشاق القلعة البيضاء أن يتوجوا بها بنسختها الحالية والتي لم يتوج بها نادي مصري بعد تغيير مسماها الحديث سوى النادي الأهلي مرة وحيدة كانت أمام سيوي سبورت.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويخوض الزمالك اللقاء الذي ينطلق عند دقات منتصف ليل القاهرة لهذا المساء في توقيت لم يعتاده الكثير وذلك بسبب الأجواء الرمضانية وتأخر التوقيت الخاص بدولة المغرب، فجماهير الكرة المصرية على موعد مع سهرة كروية بنكهة رمضانية مرتقبة في ظل وعد بمكافآت تاريخية من رئيس النادي المستشار مرتضى منصور للاعبين.

الزمالك ونهضة بركان

وأكد منير الجعواني مدرب الفريق المغربي أن فريقه جديد على منصات المباريات النهائية ويسعى لاستكشاف ذلك الأمر على عكس نادي الزمالك الذي اعتاد على هذا الأمر ولهذا فان الضغط كله يقع على عاتق الفريق المصري بينما سيخوض نهضة بركان اللقاء أكثر أريحية فسيلعب لأنه ليس لديه ما يخسره، وشدد على أن الزمالك لم يعد الفريق المرعب كما كان.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتحدث أنيس بوجلبان عن المباراة معبرا عن توقعاته في تتويج الزمالك باللقب القاري والفوز على نهضة بركان حيث نجاح نهضة في الوصول للمباراة النهائية هو انتصار وانجاز في حد ذاته وأكد أن مباراة الحسم ليست مباراة الذهاب بل ستكون مباراة برج العرب

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تشكيل الزمالك للمباراة: عمر صلاح حارس وفي خط الدفاع حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة وفي خط الوسط يلعب طارق حامد ومحمود عبد العزيز، وثلاثي تحت المهاجم يلعب كهربا، يوسف أوباما، أحمد زيزو مهاجم عمر السعيد

جماهير نهضة بركان تملأ جنبات استاد الملعب البلدي وحماس كبير للغاية وتشجيع مستمر وبعض الجماهير الودادية تساند أبناء وطنها، وتركيز على عمر صلاح فهل سيكون على مستوى الحدث وتكون ضارة نافعة الليلة.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان: