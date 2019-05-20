نتيجة مباراة “الزمالك” و “نهضة بركان” وفوز قاتل لنهضة بركان

متابعي موقعنا عرب فور نيوز المتميز في مصر والوطن العربي الكبير، يسعدنا أن نقدم لكم تفاصيل لقاء ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، المقرر إنطلاقها في الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءً بتوقيت المغرب، علي ملعب البلدي ببركان بالمدينة البرتقالية.

وصل الزمالك إلي النهائي الإفريقي بعد أن أقصي فريق النجم الرياضي الساحلي بنتيجة هدف دون مقابل، بالمباراة التي أقيمت بينهم بملعب برج العرب، وتعادل معه سلبياً في تونس ليصعد للمباراة النهائية لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي، ويغيب عن الزمالك الليلة الحارس الأساسي للفريق محمود جنش، والحارس الإحتياطي عماد السيد، ويحرس مرمي الزمالك الليلة الحارس الشاب عمر صلاح، وسوف يكو البديل له الاعب عمر السعيد.

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أما فريق نهضة بركان المغربي فقد صعد للنهائي الإفريقي، عن طريق فريق تونسي أخر وهو فريق الصفاقسي، الذي فاز عليه بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب، وكان قد خسر مباراة الذهاب بثنائية نظيفة ليصعد للنهائي لملاقاة الزمالك.

تعرف علي الاعبون السبعة المهددون بالغياب عن النهائي الإفريقي بالزمالك.

الاعبون السبعة بفريق الزمالك المهددون بالغياب في حالة حصولهم علي الإنزار الثاني هم (محمود علاء ، حمدي النقاذ، طارق حامد، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، عمرو السعيد، محمود عبد المنعم كهرباء )

تعرف علي موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة التوقيت القنوات الناقلة ملعب المباراة الزمالك *نهضة بركان الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساءً بتوقيت المغرب بي إن سبورتHD1 الملعب البلدي

وفي النهاية نتمني أن تخرج المباراة في صورة جيدة وأن تسودها الروح وأن يستمتع عشاق الساحرة المستديرة بأداء راقي من الفريقين.

تحديث : بعد مباراة قوية من قبل فريق الزمالك خاصةً من الناحية الدفاعية، وكاد الزمالك يصل الي هدفة من المباراة والخروج من المباراة بالتعادل السلبي، ولكن الاعب لابا لاعب النهضة يحرز هدفاً في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بهدف نظيف لتصعب المباراة القادمة علي الزمالك .