نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي وفوز قاتل لنهضة بركان علي الزمالك

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والعالم العربي، يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير عن مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو اللقاء الذي ينتظره الجماهير المصرية عامةً وجماهير البيت الأبيض بصورة خاصة، للتتويج باللقب الإفريقي الأول للزمالك بالبطولة الكونفدرالية، والثاني للأندية المصرية بعد تتويج الأهلي بالبطولة عام 2014.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرة القاهرة متجهة إلي المغرب يوم الخميس الماضي، محملة بدعوات الملايين من عشاق القافلة البيضاء، وتم إستقبال البعثة بصورة رائعة من قبل المسئولين بفريق نهضة بركان المغربي، وهو ما جعل المسئوليين بنادي الزمالك يوعدون بعثة نهضة بركان، بمعاملة أكثر من رائعة عند وصولهم إلي القاهرة في لقاء العودة.

مفاجأة إدارة نهضة بركان المغربي للزمالك

قررت إدارة نهضة بركان تخصيص تذاكر مجانية لجماهير الزمالك في مباراة اليوم، وقرروا دخول الجماهير بجواز السفر المصري بدون مقابل مادي، وهي المبادرة التي لقيت ترحيباً كبيراً من إدارة نادي الزمالك، ووعدو مسئولي نهضة بركان بالمعاملة بالمثل في مباراة العودة المقررة بملعب برج العرب.

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التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة نهضة بركان اليوم

حراسة المرمي( عمر صلاح )

خط الدفاع ( محمود علاء ، محمود حمدي الونش،عبد الله جمعة، حمدي النقاذ)

خط الوسط (طارق حامد ،محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، محمود كهربا،أحمد سيد زيزو)

خط الهجوم( عمر السعيد)

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المغرب.

تنقل المباراة علي قناة بي إن سبورت HD1 والقناة الرياضية المغربية الأرضية.

وفي نهاية المقال نتمني أن يستمتع محبي الساحرة المستديرة باللقاء وأن ينال المقال علي إعجابكم .

تحديث :قرر جروس المدير الفني لنادي الزمالك، وضع عمر السعيد مهاجم الفريق بديلاً للحارس عمر صلاح في مباراة الليلة، نظراً لإيقاف جنش وإصابة الحرس الإحتياطي عماد السيد.

تحديث: بعد مباراة دفاعية محكمة من قبل الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية، كاد الزمالك أن يخرج بالمباراة إلي بر الأمان وبنتيجة جيدة وهي التعادل السلبي، إلا أن الاعب لابا كان له رأي أخر وأحرز هدف، في الوقت القاتل بدل الضائع في الدقيقة 95 من زمن المباراة لتصعب المباراة القادمة علي الزمالك .