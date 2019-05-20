سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب

عبدالحكيم أبوعلم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادى لم يتلقَ أي شيء يخص تأجيل مباراة الفريق مع مضيفه المقاولون العرب، كما تردد خلال ساعات ماضية.

وذكرت بعض التقارير، وجود اتجاه لدى اتحاد الكرة، لتأجيل مباراة الأهلي والمقاولون ببطولة الدوري المقرر لها 28 مايو الجاري حتى بعد نهاية كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها بمصر الشهر المقبل.

وقال "عبدالحفيظ"، إن هذا الأمر غير صحيح ولم يصله أي شيء رسمي من قبل اتحاد الكرة يفيد بتأجيل المباراة.