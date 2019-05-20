بعثة سلاح الشيش تعود من الصين بعد إنتهاء منافسات الجائزة الكبرى فجرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب سلاح الشيش من الصين فجر غدا الثلاثاء فى تمام الثانية والنصف بعد إنتهاء منافسات الجائزة الكبرى التى أقيمت على مدار 3 أيام متتالية . وشهدت هذه البطولة خسارة أبو القاسم من بطل أيطاليا فى دور الـ 32 بنتيجة 15 / 6 وخسارة محمد حمزة فى دور الـ 64 الرئيسى من بطل إيطاليا 15 / 8 . بينما خرجت يارا الشرقاوى و نورا منير من دور المجموعات على صعيد منافسات السيدات.

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