شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمر صلاح يخطف قلوب الزملكاوية بالسقوط أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف عمر صلاح حارس مرمى الزمالك، قلوب الجماهير، بعدما سقط أمام نهضة بركان فى الدقيقة 40 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ثم قام مرة أخرى ليستكمل اللقاء.

ويحرس عمر صلاح صحاب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان، بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نص النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.

Advertisements

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.