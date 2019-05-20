شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نهضة بركان يتقدم على الزمالك فى الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نهضة بركان على الزمالك بالهدف الأول عن طريق لابا كودجو فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.