شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل "غريب" من طارق حامد مع لاعب نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام طارق حامد لاعب الزمالك قبل بداية مباراة نهضة بركان بفعل غريب باتجاة لاعبى الفريق المغربى اثناء مصافحة بعد قرعة الارض من حكم المباراة على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ويضم تشكيل الزمالك كلا من:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما يدخل نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:" عبد العالي المحمدى فى حراسة المرمى، عمر النمساوى وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفا دايو فى خط الدفاع، بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس فى خط الوسط، لابا كودجو و حمدي لعشير فى خط الهجوم".