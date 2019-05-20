شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الـ"var" يرفض منح نهضة بركان ركلة جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الحكم الزامبى سيكازوى، لتقنية الـ "var" لتحديد مدى أحقية نهضة بركان المغربى فى الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار الحكم إلى استأناف المباراة دون إحتساب ركلة جزاء للفريق المغربى بعدما شاهد إعادة فرصة نهضة بركان على تقنية "var".

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ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.