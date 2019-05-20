شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كودجو يهدر فرصة لهز شباك عمر صلاح.. ونهضة بركان يطالب بركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر لابا كودجو مهاجم نهضة بركان، فرصة لتسجيل الهدف الأول فى شباك الزمالك، بعدما تدخل محمد عبد الغنى مدافع الزمالك فى التوقيت المناسب، ليحرمه من هز شباك عمر صلاح، فى الدقيقة 11 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب لعبى نهضة بركان الحكم لزامبى جانى سيكازوى، بإحتساب ركلة جزاء إلا أن تقنية الـ "var" أشارت بعدم وجود خطأ.

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ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.