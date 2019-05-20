شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك 0 - 0 نهضة بركان .. وانفراد وتغيير والـVAR ينصف الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الفريقان

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:" عبد العالي المحمدى فى حراسة المرمى، عمر النمساوى وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفا دايو فى خط الدفاع، بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس فى خط الوسط، لابا كودجو و حمدي لعشير فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت البداية هجومية من جانب الزمالك وحصل الفريق الأبيض على ركلة ركنية أبعدها دفاع نهضة بركان لتعود إلى عبد الله جمعة الذى مررها رائعة إلى محمود علاء وسددها بقدمه بجوار القائم فى إهدار لأول فرصة لتسجيل هدف لفريقه.

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فى الدقيقة 9 رد نهضة بركان بفرصة مزدوجة من ركلة ركنية نفذها عمر النمساوي إلى داخل منطقة الجزاء ووصلت إلى قدم سمير ويدار وسددها بقوة نحو الشباك لكنها ارتطمت بطارق حامد ووصلت مرة أخرى إلى إيسوفو دايو الذي سدد الكرة بقوة لكنها مرت فى النهاية إلى خارج الملعب ثم هجمة أخرى خطيرة من انطلاقة لكودجو ولكن أبعدها عبد الغنى قبل أن ينفرد بعمر صلاح، فى الدقيقة 15 نفذ النمساوى ركلة ركنية رائعة لنهضة بركان حولها كودجو برأسه ارتطمت بالقائم وعادت إلى ويدار الذى سددها قوية أنقذها عمر صلاح.

فى الدقيقة 18، سدد لابا كودجو كرة من على حدود منطقة جزاء الزمالك تصدى لها عمر صلاح ببراعة وانطلق عمر السعيد فى اتجاه محاولة الانفراد بمرمى نهضة بركان ولكن عرقله إسماعيل مقدم ليحصل على إنذار أصفر فى الدقيقة 21 وحاول زيزو مباغتة مرمى بركان لتسديدة إلا إنها ارتطمت بإيسوفو ووصلت إلى حارس الفريق المغربى ثم خطيرة وصلت إلى إيسوفو دايو المتمركز داخل منطقة جزاء الزمالك وسدد الكرة برأسه مرت يسار عمر صلاح إلى خارج الملعب.

وهيأ كهربا الكرة لعمر السعيد الذى سدد كرة قوية على مرمى نهضة بركان فى الدقيقة 32 إلا إنها مرت بجوار مرمى الفريق المغربى ثم تبادل الفريقان الكرات ولكن عاد نهضة بركان فى الدقيقة 41 ليشكل الخطورة من ركنية على رأس ويدار الذى صوبها فى اتجاه لابا كودجو الذى حولها فى اتجاه شباك الزمالك لترتطم بالقائم ورد الزمالك بفرصة خطيرة من خلال انطلاقة لكهربا الذى راوغ وتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية لأوباما الذى سقط على الأرض خلال محاولته تسديد الكرة برأسه.

الشوط الثانى

جاءت أول ربع ساعة فى الشوط الثانى بهجمات متبادلة من جانب الفريقان إلا إن الفرصة الأخطر جاءت للزمالك من عرضية التونسى حمدى النقاز إلى كهربا الذى حولها بمقصية رائعة نحو شباك نهضة بركان أنقذها حارس الفريق المغربى وحصل الثنائى عمر السعيد وحمدى النقاز على إنذار أصفر لكلا منهما ليتأكد غيابهما عن الفريق الأبيض فى مباراة العودة التى ستقام يوم الأحد المقبل فى برج العرب.

فى الدقيقة 61، أطلق النمساوى صاروخية لكن عمر صلاح تمكن من التصدى للكرة ثم رد الزمالك بانفراد لكهربا فى الدقيقة 68 بعد بينية مع عمر السعيد إلا إن كهربا أهدر فرصة تسجيل الهدف للفريق الأبيض ودفع السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك بعد ذلك بأولى التغييرات بنزول إبراهيم حسن على حساب أحمد سيد زيزو ثم كاد الحكم أن يحتسب ركلة جزاء على الزمالك فى الدقيقة 72 ولكنه عاد إلى تقنية الفيديو التى أكدت عدم وجود خطأ على طارق حامد وفى الدقيقة 75 سدد النمساوى كرة خادعة على عمر صلاح الذى تصدى للكرة ببراعة.