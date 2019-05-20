شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوباما يرفض هدية كهربا أمام مرمى نهضة بركان ويهدر فرصة الهدف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر يوسف أوباما لاعب الزمالك، فرصة إحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى نهضة بركان المغربى، بعدما أرسل محمود كهربا كرة نموذجية، إلا أن أوباما سقط فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.