شكرا لقرائتكم خبر عن الشماريخ تُشعل ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان.. وكهربا يهدر انفرادا ولا أسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل جماهير نهضة بركان المغربى، الشماريخ، فى الدقيقة 66 من عمر مواجهة الزمالك التى تجمعهما حاليًا على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كما أهدر محمود عبد المنعم كهربا إنفرادًا كاد أن يسجل منه هدف التقدم لفريقه.

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ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.