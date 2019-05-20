شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الكاف يحضر مباراة نهضة بركان والزمالك فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى مقصورة ملعب البلدى، الذى يحتضن مباراة نهضة بركان والزمالك، التى تجمعهما حاليًا، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.