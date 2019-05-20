بالفيديو.. كهربا يتألق ويُهدر أمام نهضة بركان.. مقصية رائعة وانفراد ضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
كاد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك، أن يمنح التقدم لفريقه أمام نهضة بركان، بذهاب نهائي الكونفدرالية، والمقام على ملعب الأخير.
ولعب كهربا مقصية رائعة في الدقيقة 56، مستغلا عرضية حمدي النقاز، ولكن تألق حارس نهضة بركان عبدالعال المحمدي ليُبعدها لركنية.
وعاد كهربا ليهدد مرمى بركان مجددًا في الدقيقة 68، بعد تمريرة سحرية من عمر السعيد لينفرد بالحارس من وسط الملعب، ولكن تباطأ نجم الزمالك في التسديد، وسط ملاحقة من لاعبي أصحاب الأرض، ليصوبها كهربا بجوار القائم.
ويتسيد التعادل السلبي مباراة نهضة بركان والزمالك، في مواجهة الذهاب.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 26 مايو القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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