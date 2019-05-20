بالصور.. نهائي الكونفدرالية.. وجبة سحور الزمالكاوية على المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- نادر نبيل:

حرصت جماهير الزمالك على متابعة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، بالتواجد بأعداد لا بأس بها على المقاهي لمشاهدة اللقاء.

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مواجهة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، تقام في وقت متأخر من مساء الأحد، لتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، الأمر الذي جعل جماهر الزمالك تجلس لتتناول وجبة السحور أثناء تواجدها على المقاهي.

مباراة الزمالك الأولى تقام في أحد أيام رمضان، ما دفع الجماهير للنزول لمشاهدة المباراة خلف الشاشات بالمقاهي المنتشرة في كل ربوع مصر، في نفس الوقت الذي يتزامن مع وقت السحور.

الزمالك نجح في إنهاء الشوط الأول بالخروج أمام نهضة بركان بنتيجة التعادل السلبي.