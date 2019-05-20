أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لخوض ، مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستنطلق في الثانية عشر بتوقيت القاهرة ، على الملعب البلدي . وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب فى حراسة المرمي : عمر صلاح فى خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود علاء – محمد عبد الغني -حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – احمد سيد زيزو فى خط الهجوم : عمر السعيد الاحتياطي : حازم امام – ايمن حفني – بهاء مجدي – ابراهيم حسن – حميد احداد – محمد ابراهيم – محمود الونش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.