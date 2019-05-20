3 تغييرات متوقعة في تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء بعد التعديلات على تشكيل فريقه في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويفكر لاسارتي في الدفع بمروان محسن في هجوم الفريق الأحمر بدلا من المغربي وليد أزارو، بعد ظهوره بشكل جيد للغاية في مباراته الأخيرة أمام إنبي، وإحرازه للهدف الثاني بعد نزوله بدقائق قليلة.

كما يدرس المدرب الأوروجوياني إعادة محمد هاني لمركز الظهير الأيمن، بدلا من أحمد فتحي، والاعتماد عليه أمام الدراويش.

فيما استقر لاسارتي على إشراك حسام عاشور في وسط الملعب، لتعويض غياب حمدي فتحي الموقوف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.