اخبار الرياضه

عمر السعيد يغيب عن الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تأكد بشكل رسمي غياب عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن مباراة الإياب المقبلة أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس

الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي غياب عمر السعيد بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بركان المغربي، بع أن قرر الحكم إشهار البطاقة له بسبب إدعاء الإصابة.

على أن يكون لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد يغيب عن الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا