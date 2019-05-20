عمر السعيد يغيب عن الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تأكد بشكل رسمي غياب عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن مباراة الإياب المقبلة أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس

الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي غياب عمر السعيد بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة

بركان المغربي، بع أن قرر الحكم إشهار البطاقة له بسبب إدعاء الإصابة.

على أن يكون لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.