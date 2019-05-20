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المصري تحت 21 عاماً يفوز على الفريق الأول بالجمارك بثلاثية نظيفة

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فاز فريق المصري تحت 21 عاماً على الفريق الأول للكرة بنادي الجمارك بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التجريبية التي جرت بينهما مساء الأحد على الاستاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمد الشناوي حكماً للساحة ومعه كل من حسن جودة ومحمد سعيد عبد الله كمساعدين.

استغل الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبي فريق تحت 21 عاماً الذين ينتظمون حالياً في التدريبات تحت قيادته حتى يستطيع الحكم بدقة على

مستوياتهم.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما أحمد أيمن وعبد الرحمن زين في الدقيقتين الرابعة والخامسة والعشرين ، قبل أن يضيف علي حمدي الهدف الثالث في الدقيقة الثلاثين من الشوط الثاني ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بثلاثة أهداف للاشئ.

مثل المصري في الشوط الأول : محمد الموجي لحراسة المرمى ، زياد بدوي ، حسام مناع

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، محمد السيد العربي “ميشو” ، الحسيني سمير لخط الظهر ، محمد ابراهيم ، عبد الرحمن زين كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي حسن علي ، محمد ماهر ، أحمد فوزي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد أيمن. فيما تكون التشكيل في الشوط الثاني من محمد الموجي لحراسة المرمى ، أحمد لبيب ، مصطفى محمد ، أحمد سعيد ، علي صخر لخط الظهر ، علي حمدي ، محمد هاشم كثنائي ارتكاز دفاعي ، فيما لعب الثلاثي مصطفى ايمن ، عمر هاشم ، محمد العش خلف رأس الحربة الوحيد اسلام جودة.
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