المصري تحت 21 عاماً يفوز على الفريق الأول بالجمارك بثلاثية نظيفة

فاز فريق المصري تحت 21 عاماً على الفريق الأول للكرة بنادي الجمارك بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التجريبية التي جرت بينهما مساء الأحد على الاستاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمد الشناوي حكماً للساحة ومعه كل من حسن جودة ومحمد سعيد عبد الله كمساعدين.
استغل الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبي فريق تحت 21 عاماً الذين ينتظمون حالياً في التدريبات تحت قيادته حتى يستطيع الحكم بدقة علىمستوياتهم.
انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما أحمد أيمن وعبد الرحمن زين في الدقيقتين الرابعة والخامسة والعشرين ، قبل أن يضيف علي حمدي الهدف الثالث في الدقيقة الثلاثين من الشوط الثاني ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بثلاثة أهداف للاشئ.
مثل المصري في الشوط الأول : محمد الموجي لحراسة المرمى ، زياد بدوي ، حسام مناع
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