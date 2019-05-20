كالديرون: مصر قادرة على الفوز بأمم إفريقيا والدوري السعودي أفضل من المصري

كشف المهاجم ديجو كالديرون لاعب الفيصل والمحترف بالدوري السعودي عن رايه في بالدوري المصري وازمة الاسماعيلي وطموحات وفريقه المفضل ويتحدث عن محمد صلاح ورايه في اعتزال حسني عبد ربه.

تحدث المهاجم الكولمبي ديجون كالديرون للوفد ونستعرض لكم الحوار مع اللاعب :

في البداية ما رايك في الدوري المصري؟

إنه دوري جيد جدًا حيث يوجد لاعبون يتمتعون بقدرات جيدة.

وما رايك في النادي الاسماعيلي؟

الإسماعيلي سيكون دائمًا ناديًا رائعًا وواحدًا من أكبر الفرق في الدوري المصرى وله الفضل في كل ما اكتسبته من خبرات في النادي.

وما رايك في الدوري السعودي؟

الدوري السعودي أكثر تنافسية قليلاً لأنه يمكنك الحصول على المزيد من اللاعبين الأجانب وهذا يجعلك تتمتع بمستوى أعلى وأكثر تنافسية.

و ما مدة تعاقد مع ناديك الحالي ومت تنتهي؟

ينتهي عقدي في الشهر الآخر وكان مجانيًا وأنا في انتظار اتخاذ قرار جيد للفترة المقبلة.

و ما رأيك في المنتخب المصري و هل مصر قادرة

منتخب مصر منتخبا كبيرًا للغاية ولديه لاعبون ممتازون يمكنهم الحصول على البطولة.

هل تندم على مغادرة الإسماعيلي وإذا عرض عليك العودة إلى مصر.. فهل ستوافق؟

لا أشعر بالأسف لأن هناك من اللاعبين يبحثون عن تحديات جديدة وهذا ما فعلته في الوقت الحالي، وإذا جاء عروضا للعودة إلى الدوري المصري ، فسوف أعود لأنه دوري جيد.

و إذا وجد عروض على اللاعب في الدوري المصري لنادي غير الإسماعيلي فسوف ترحب به وخاصة الأهلي والزمالك كلاعب؟

أود أن ألعب مع أكبر الفرق ، وإذا كان هناك عرض يأتي من أي من الفرق التي أقبلها.

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هل منتخب كولومبيا قادر علي الفوز بكاس امريكا الجنوبية؟

ستكون مسابقة كأس أمريكا الجنوبية منافسة صعبة بالنسبة لكولومبيا لأن المنتخابات الأخرى بها لاعبون جيدون

للغاية لكنني آمل أن أبدأ اللعاب وهذا هو الأفضل لبلدي.

رايك في محمد صلاح؟

هو أفضل لاعب الآن في مصر وإنجلترا.

و ما هو أفضل دوري لك الإسباني أو الإنجليزي؟

الدوريان لديهم أفضل اللاعبين والمدربين.

و ما هو فريقك المفضل ؟

برشلونة

وما رايك في اعتزال حسني عبد الربه لاعب الاسماعيلي السابق وزميلك؟

لقد كان لاعبًا رائعًا حصل على العديد من الألقاب والأشياء العظيمة واتخذ قرارًا بمغادرة كرة القدم في أفضل وقت في حياته.

رأيك ما هو سبب سقوط النادي الإسماعيلي هذا الموسم؟

الآن يجب أن يقوم باغلاق هذه البطوله و ان يفكر بشكل جيد في الفترة المقبلة لتوظيف لاعبين أفضل لتكون قادرة على القتال ليكون أفضل نادى في مصر.

ما رأيك في الهجوم العنصري الذي يجري في ملاعب كرة القدم ، كما رأينا في مباراة لاعب كاليار موسى كاين لاعب يوفنتوس؟

إنه لأمر محزن للغاية أنه في هذه الأوقات لا تزال هناك عنصرية وأكثر في الملاعب حيث يجب أن نذهب للاستمتاع بكل لاعب وقضاء وقت ممتع مع العائلة.

ما أقوى فريق في مصر من وجهة نظرك الأهلي أو الزمالك؟

في هذه اللحظة هما في مستوى ممتاز وتكافح من أجل التتويج بالدورى كبطل له.