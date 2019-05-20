خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الأساسيين بالنادي الإسماعيلى مران خفيف منذ قليل على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.
ويستعد الفريق لمواجهة الأهلى مساء الأربعاء المقبل ، باستاد برجالعرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدوري المصري.
ويركز جهاز الإسماعيلي علي لاعبو الفريق الأول وإسماعيلي B والتركيز
وشدد الجهاز على المساكين بالتغطية خلف الظهيرين بشكل مستمر مع سقوط لاعبي الوسط ليملأوا المساحة في قلب الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مران خفيف للاعبي الإسماعيلي استعدادًا للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.