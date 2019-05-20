مران خفيف للاعبي الإسماعيلي استعدادًا للأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الأساسيين بالنادي الإسماعيلى مران خفيف منذ قليل على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية. ويستعد الفريق لمواجهة الأهلى مساء الأربعاء المقبل ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدوري المصري ويركز جهاز الإسماعيلي علي لاعبو الفريق الأول وإسماعيلي B والتركيز على الطرفين، والتحول السريع من الدفاع للهجوم مستغلا سرعات اللاعبين بجانب كيفية الوصول عن طريق اللمسات السريعة . وشدد الجهاز على المساكين بالتغطية خلف الظهيرين بشكل مستمر مع سقوط لاعبي الوسط ليملأوا المساحة في قلب الملعب.

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