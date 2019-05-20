اكتفى علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم،على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، الأربعاء.
واشتكى لطفي من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وابتعد
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع ال18 في بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر علي لطفي يكتفي بجلسة في الجيم بتدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.