علي لطفي يكتفي بجلسة في الجيم بتدريبات الأهلي

اكتفى علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم،

على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، الأربعاء.

واشتكى لطفي من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وابتعد

عن المشاركة في المران الجماعي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته للمشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع ال18 في بطولة الدوري العام.