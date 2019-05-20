اعلن نادي تشيلسي الانجليزي تجديد عقد لاعبه الفرنسي اوليفيه جيرو مهاجم الفريق حتى 2021. وينتهي عقد أوليفيه جيرو مع البلوز بنهاية الموسم الجاري، لتنجح إدارة تشيلسي في تجديد عقد اللاعب البلوز بنهاية الموسم الجاري، لتنجح إدارة تشيلسي في تجديد عقد اللاعبلموسمين أخرين. وجاء ذلك بسبب رغبة تشلسي في الاحتفاظ باللاعب في ظل صعوبة تدعيم الفريق بسبب العقوبة الموقعه عليه بعدم شراء لاعبين في الموسم الجديد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. تشيلسي يجدد عقد أوليفيه جيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.