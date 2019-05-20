مدرب ليدز يونايتد مرشح لتدريب روما

ذكرت تقرير ايطالية ان المدرب الارجنتني مارسيلو بييلسا مدرب نادي ليدز يونايتد دخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة نادي روما الايطالي الموسم القادم. القادم. وذلك بسبب نجاحه الموسم الحالي في قيادة فريق للمنافسة علي بطاقة الصعود حت تعرض فريقه للخسارة امام ديربي كونت في مباراة تحديد المتاهل الي المباراة النهائية التي سوف تقام علي ملعب ويمبلي يوم 29مايو المقبل والتي يحقق فيها الفائز التاهل الي الدوري الانجليزي.

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