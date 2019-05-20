اختيار إداري نادي سموحة ضمن جهاز منتخب شابات الطائرة

اختيار اتحاد الكرة الطائرة برئاسة محمد مدين المدير التنفيذي، إداري نادي سموحة السكندري، إداريًا لمنتخب مصر لفريق الشابات 20 السكندري، إداريًا لمنتخب مصر لفريق الشابات 20سنة. ويخوض منتخب مصر للشابات 20 سنة، منافسات بطولة كأس العالم والتي تستضيفها المكسيك، خلال شهر يوليو 2019.

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