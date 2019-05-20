أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول إرسال ناديه خطاب رسمي لاتحاد الكرة يهدد بعدم خوض لقاء المقاولون العرب يوم 28 مايو الجاري في الجولة قبل الأخيرة للدوري. بعدم خوض لقاء المقاولون العرب يوم 28 مايو الجاري في الجولة قبل الأخيرة للدوري. وقال عبد الحفيظ لـ"بوابة الوفد" إن الأهلي لم يرسل أي خطابات ولم يحسم بعد موقفه فيما يتعلق بمباريات الدوري موضحاً أن الفريق كل تركيزه حالياً على لقاء الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوضح حقيقة رفض مواجهة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.