اونلاين | نتيجة مباراة الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) منقول عبر kooralive

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يلا شوت بث مباشر الزمالك ونهضة بركان كورة ستار Yalla shoot الزمالك بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الاسطورة كورة اون لاين بجودات متعددة يوتيوب، ويخوض الزمالك اللقاء الذي ينطلق عند دقات منتصف ليل القاهرة لهذا المساء في توقيت لم يعتاده الكثير وذلك بسبب الأجواء الرمضانية وتأخر التوقيت الخاص بدولة المغرب، فجماهير الكرة المصرية على موعد مع سهرة كروية بنكهة رمضانية مرتقبة في ظل وعد بمكافآت تاريخية من رئيس النادي المستشار مرتضى منصور للاعبين.

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بث مباشر الزمالك ونهضة بركان يلا شوت كورة اون لاين livehd7 الاسطورة الزمالك بث مباشر يلا شوت الزمالك بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع، وأكد منير الجعواني مدرب الفريق المغربي أن فريقه جديد على منصات المباريات النهائية ويسعى لاستكشاف ذلك الأمر على عكس نادي الزمالك الذي اعتاد على هذا الأمر ولهذا فان الضغط كله يقع على عاتق الفريق المصري بينما سيخوض نهضة بركان اللقاء أكثر أريحية فسيلعب لأنه ليس لديه ما يخسره، وشدد على أن الزمالك لم يعد الفريق المرعب كما كان.

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وتحدث أنيس بوجلبان عن المباراة معبرا عن توقعاته في تتويج الزمالك باللقب القاري والفوز على نهضة بركان حيث نجاح نهضة في الوصول للمباراة النهائية هو انتصار وانجاز في حد ذاته وأكد أن مباراة الحسم ليست مباراة الذهاب بل ستكون مباراة برج العرب

تشكيل الزمالك للمباراة: عمر صلاح حارس وفي خط الدفاع حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة وفي خط الوسط يلعب طارق حامد ومحمود عبد العزيز، وثلاثي تحت المهاجم يلعب كهربا، يوسف أوباما، أحمد زيزو مهاجم عمر السعيد

جماهير نهضة بركان تملأ جنبات استاد الملعب البلدي وحماس كبير للغاية وتشجيع مستمر وبعض الجماهير الودادية تساند أبناء وطنها، وتركيز على عمر صلاح فهل سيكون على مستوى الحدث وتكون ضارة نافعة الليلة.

بداية المباراة والدقيقة الأولى الحكم يحتسب خطأ لصالح حمدي النقاز على المهاجم، وكرة من عمر السعيد ولكن تصل ليد حارس النهضة، وعرضية من عبدالله وتسدية من محمود علاء وهدف ضائع من الزمالك

الدقيقة 14: الكرة ترتد من القائم الأيمن لمرمى الزمالك للمرة الثانية وهدفين مؤكدين ضائعين من الفريق الضيف وعمر صلاح يتألق في الدقيقة 17

الدقيقة 33: تسديدة من عمر السعيد من على حدود منطقة الجزاء ولكن تخرج بجوار القائم الأيسر، ونهاية الشوط الأول من المباراة بتفوق واضح لنهضة بركان ولكن التعادل السلبي يخدم الزمالك في شوط أول دفاعي