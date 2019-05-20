اونلاين | شاهد LIVE beIN zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد LIVE beIN zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زوار الخليج 365 الرياضي الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي نهضة بركان المغربي والزمالك المصري في ذهاب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواجهة نهضة بركان والزمالك تنطلق في تمام منتصف ليل الأحد، على أن تقام مواجهة العودة يوم الأحد المقبل في استاد برج العرب بالأسكندرية.

ملخص المباراة

نجح الزمالك في تشكيل خطورة مبكرة على مرمى نهضة بركان في الدقيقة الرابعة من اللقاء، بعدما أرسل عبد الله جمعة كرة عرضية قابلها محمود علاء بتسديدة لكنها مرت بجوار المرمى المغربي.

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وكاد نهضة بركان أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بعد فرصة مركبة جاءت بتسديدة من كودجو لترتطم في محمود علاء، قبل أن ترتد إلى دايو الذي صوبها بجوار قائم عمر صلاح الأيسر.

فرصة أخرى لنهضة بركان جاءت في الدقيقة 16 بعد كرة عرضية حولها كودجو برأسه لترتطم في القائم الأيمن للزمالك، قبل أن ترتد إلى عويدار الذي سددها نحو المرمى لكن حارس الزمالك تصدى لها بنجاح.

وتألق عمر صلاح في التصدي لهجمة أخرى للبركان في الدقيقة 18 بعدما صوب كودجو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليبعدها حارس الزمالك بقبضة اليد ببراعة.

وحاول دايو الوصول إلى شباك عمر صلاح في الدقيقة 30 بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها برأسه في الزاوية البعيدة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وتسلم كهربا كرة على حدود منطقة جزاء نهضة بركان ليمهدها إلى عمر السعيد الذي قرر تصويبها أرضية، لتمر بجانب القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 33.