اونلاين | تابع أونلاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yalla shoot يوتيوب كورة ستار بدون تقطيع قناة مفتوحة

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رابط يلا شوت الجديد مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه كريستيان جروس، منافسه فريق نهضة بركان المغربي يوم الاثنين 20 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على الملعب البلدي في بركان، ضمن منافسات ذهاب دور النهائي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وستقام المباراة بين فريق الزمالك، وفريق نهضة بركان المغربي في الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق علي محمد علي.

كورة اون لاين مشاهدة ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر ويدخل نادي الزمالك مباراة نهضة بركان ويملك طموحات كبيرة، من أجل عودة البطولات الأفريقية لخزائن القلعة البيضاء، وذلك بعد غيابها منذ عام 2002، بينما يريد فريق نهضة بركان تحقيق البطولة لأول مرة في تاريخيه، وتسطير تاريخ جديد للفريق ويعد النادي الأهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي حقق لقب بطولة الكونفدرالية، حيث توج باللقب في عام 2014 على حساب فريق سيوي سبورت في الدقائق الأخيرة بهدف المهاجم عماد متعب.

وينافس فريق الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز مع النادي الأهلي، حيث يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 66 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن القلعة الحمراء صاحب المركز الأول برصيد 73 نقطة، ولكن المارد الأبيض يتبقى له مباراتين مرحلتين بسبب مشاركته الأفريقية.

ويعد فريق نهضة بركان من اقوى الفريق الأفريقية في الفترة الأخيرة، حيث يمتلك لاعبين مميزين امثال لابا كودچو المهاجم التوجولي، والذي يريد النادي الأهلي ضمه في الموسم المقبل الزمالك ونهضة بركان بث مباشر.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان

رابط ماتش الزمالك ضد نهضة بركان ، نهضة بركان المغربي لديه عوامل كبيرة تساعدة علي الفوز في نهائي الكونفدرالية ، قبل لقاء الزمالك ونهضة بركان بعد الوصول للنهائي لهذه البطولة ، فهناك حالة من التفاؤل وحالة من الصقة تسيطر علي اللاعبين ويستضيف نادي نهضة بركان المغربي ليل اليوم الاحد والجدير بالذكر أن مباراة العودة تم تحديد موعدها في السادس والعشرون من مايو ايار القادم.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر ، اما بالنسبة للعوامل التي يستمد منها فريق نهضة بركان المغربي ثقته وتفاؤله هي ان اللقاء علي أرضة ووسط جمهورة ، كما أنه استطاع الفوز 90 في المية من المواجهات التي خاضها في تلك البطولة اما العامل الثاني فإن فريق نهضة بركان المغربي تم تتويجه بالعديد من البطولات القارية .

وجديراً بالذكر أن نهضة بركان تفوق علي الفرق التالية (الجيش الملكي، والرجاء، والوداد، ثم الكوكب المراكشي، والفتح الرباطي والمغرب الفاسي) ووصل للنهائي في حين ان جميعهم تم تتويجهم بلقي دوري الابطال.

أنطلاق الشوط الأول الان :-

تحليل المباراة النتيجة الان صفر – صفر.

تشكيل الفريقين:

تشكيلة نهضة بركان امام الزمالك اليوم

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي.

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خط الدفاع: عمر النمساوي – إسماعيل المقدم – يوسوفا دايو – سهيل يشو.

خط الوسط: بكر الهلالي – سمير عويدار – أمين الكأس.

خط الهجوم: محمد فرحان – حمدي العشير – لابا كودجو.

تشكيلة الزمالك امام نهضة بركان

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد – محمود عبد المنعم كهربا – أحمد سيد زيزو.

تحليل اللقاء الان لحظة بلحظة :-

تشجيع كبير من ناحية جماهير الفريق المغربي في الدقيقة الاولي.

الدقيقة 3: الزمالك يتوغل من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو ويحصل على ركنية.

الدقيقة 4: محمود علاء مدافع الزمالك يضيع فرصة خطيرة بعدما يحول عرضية عبد الله جمعة فوق العارضة.

الدقيقة 8: عويدار يهدر فرصة كبيرة لبركان بعد ارتباكه أمام مرمى الزمالك.

الدقيقة 10: لاباكودجو ينفرد بمرمى عمر صلاح، ولكن المدافع عبد الغني يتدخل في توقيت حاسم ويشتت الكرة من أمام مهاجم بركان.