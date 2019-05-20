رياضة | نقل نجم برشلونة إلى المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل نجم برشلونة إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن​ ​نيلسون سيميدو​ نجم برشلونة تعرض لإصابة قوية في رأسه أثناء مباراة الفريق أمام إيبار والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الأسبوع الأخير من ​الدوري الإسباني​.

وكشفت التقارير أنه تم استبدال سيميدو في استراحة ما بين الشوطين والدفع بموسى واجو مكانه قبل نقله إلى مستشفى قريبة لإجراء الفحوصات اللازمة.