اخبار الرياضه

رياضة | نقل نجم برشلونة إلى المستشفى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل نجم إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن​ ​نيلسون سيميدو​ نجم برشلونة تعرض لإصابة قوية في رأسه أثناء مباراة الفريق أمام إيبار والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الأسبوع الأخير من ​​.

وكشفت التقارير أنه تم استبدال سيميدو في استراحة ما بين الشوطين والدفع بموسى واجو مكانه قبل نقله إلى مستشفى قريبة لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأشارت التقارير أنه في مثل هذه الحالات يتم إبقاء اللاعب لفترة في المستشفى من أجل مراقبة وضعه والتأكد من أنه سليم بنسبة 100%.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا