رياضة | نقل نجم برشلونة إلى المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل نجم برشلونة إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية بأن نيلسون سيميدو نجم برشلونة تعرض لإصابة قوية في رأسه أثناء مباراة الفريق أمام إيبار والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الأسبوع الأخير من الدوري الإسباني.
وكشفت التقارير أنه تم استبدال سيميدو في استراحة ما بين الشوطين والدفع بموسى واجو مكانه قبل نقله إلى مستشفى قريبة لإجراء الفحوصات اللازمة.
وأشارت التقارير أنه في مثل هذه الحالات يتم إبقاء اللاعب لفترة في المستشفى من أجل مراقبة وضعه والتأكد من أنه سليم بنسبة 100%.